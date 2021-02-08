Бестемьянова: соперничество Загитовой и Медведевой давно исчерпало себя

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова поделилась мнением о командном турнире по фигурному катанию, который завершился победой команды Алины Загитовой над командой Евгении Медведевой.

«В нашей стране взяли за основу соперничество Медведевой и Загитовой со времён Пхёнчхана. Это в чистом виде придумка телевидения, лично для меня их соперничество давно себя исчерпало.

Это искусственно созданная история, они уже дружат в жизни. Я к этому отношусь безразлично. Хочется ещё раз сказать, что сам турнир просто потрясающий!» — цитирует Бестемьянову Sport24.

Напомним, на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане Алина Загитова завоевала золотую медаль, а Евгения Медведева стала серебряным призёром.