Бестемьянова: соперничество Загитовой и Медведевой давно исчерпало себя
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова поделилась мнением о командном турнире по фигурному катанию, который завершился победой команды Алины Загитовой над командой Евгении Медведевой.
«В нашей стране взяли за основу соперничество Медведевой и Загитовой со времён Пхёнчхана. Это в чистом виде придумка телевидения, лично для меня их соперничество давно себя исчерпало.
Это искусственно созданная история, они уже дружат в жизни. Я к этому отношусь безразлично. Хочется ещё раз сказать, что сам турнир просто потрясающий!» — цитирует Бестемьянову Sport24.
Напомним, на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане Алина Загитова завоевала золотую медаль, а Евгения Медведева стала серебряным призёром.
Алиев — Загитовой: спасибо, Алина, что выбрала меня в команду!
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