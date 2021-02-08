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Полина Гагарина исполнит официальную песню чемпионата мира по фигурному катанию

Полина Гагарина исполнит официальную песню чемпионата мира по фигурному катанию
Фигурное катание / Чемпионат мира 0
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Российская певица Полина Гагарина и шведский певец Монс Сельмерлёв исполнят официальную песню чемпионата мира по фигурному катанию, сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).

Композиция под названием Circles and Squares («Круги и квадраты». — Прим. «Чемпионата») будет представлена 19 февраля. Чемпионат мира пройдёт в Стокгольме (Швеция) с 22 по 28 марта.

«Для меня это сотрудничество является не только путешествием в прекрасную Швецию, где пройдёт чемпионат мира, но и знакомством с миром фигурного катания. Я действительно восхищаюсь фигуристами, всё, что они делают, мне кажется невозможным и фантастическим. Я рада, что мы с Монсом споём основную композицию для такого крупного турнира», — сказала Гагарина.

В 2015 году Гагарина заняла второе место на «Евровидении», а Сельмерлёв одержал победу.

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