Полина Гагарина исполнит официальную песню чемпионата мира по фигурному катанию

Российская певица Полина Гагарина и шведский певец Монс Сельмерлёв исполнят официальную песню чемпионата мира по фигурному катанию, сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).
Композиция под названием Circles and Squares («Круги и квадраты». — Прим. «Чемпионата») будет представлена 19 февраля. Чемпионат мира пройдёт в Стокгольме (Швеция) с 22 по 28 марта.
«Для меня это сотрудничество является не только путешествием в прекрасную Швецию, где пройдёт чемпионат мира, но и знакомством с миром фигурного катания. Я действительно восхищаюсь фигуристами, всё, что они делают, мне кажется невозможным и фантастическим. Я рада, что мы с Монсом споём основную композицию для такого крупного турнира», — сказала Гагарина.
В 2015 году Гагарина заняла второе место на «Евровидении», а Сельмерлёв одержал победу.
- 8 февраля 2021
-
13:23
-
13:17
-
13:01
-
12:15
-
12:09
-
11:00
-
10:11
-
09:46
-
00:53
-
00:42
-
00:04
- 7 февраля 2021
-
23:48
-
23:19
-
23:10
-
23:04
-
22:43
-
22:35
-
22:20
-
22:10
-
22:01
-
21:43
-
21:10
-
20:49
-
20:23
-
19:53
-
19:00
-
18:03
-
12:59
-
00:26
- 6 февраля 2021
-
23:05
-
22:55
-
22:46
-
22:36
-
22:28
-
22:25