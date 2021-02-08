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Ирина Роднина — о Кубке Первого канала: это истинное катание, а не «Ледниковый период»

Ирина Роднина — о Кубке Первого канала: это истинное катание, а не «Ледниковый период»
Фигурное катание / Прочие турниры 0
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Трёхкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина поделилась мнением о командном турнире по фигурному катанию, который завершился победой команды Алины Загитовой над командой Евгении Медведевой.

«К сожалению, я посмотрела не весь командный турнир, видела только короткую программу и произвольную девочек. Но по настроению, мне кажется, это замечательная идея, потрясающая даже.

Это настоящее, хорошее фигурное катание, не шоу, не «Ледниковый период», а истинное фигурное катание на высоком уровне. Интересный турнир для спортсменов, федерации, судей и, самое главное, для зрителей.

Когда проводить такие турниры? Если это так и будет только внутренним нашим соревнованием, то время перед чемпионатом мира как раз самое подходящее для его проведения», — цитирует Роднину Sport24.

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