Татьяна Тарасова: да, команда Загитовой победила, но это совсем не важно

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась мнением о командном турнире, который завершился победой команды Алины Загитовой над командой Евгении Медведевой.
«В Москве прошёл турнир Первого канала. Прекрасный, динамичный, интересный, увлекательный, объединяющий. Мне кажется, что все спортсмены и тренеры остались в восторге. Разница между командами составила всего лишь 28 с небольшим баллов, это совсем близко. Да, команда Алины Загитовой победила, но это совсем не важно, главное, что было приятно смотреть на счастливые лица фигуристов, их наставников. Я от всех в восхищении. Все большие молодцы!
Огромное спасибо нашей федерации, Первому каналу, которые в это непростое время устроили всем нам такой потрясающий праздник! Ура!» — написала Тарасова в своём «инстаграме».
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