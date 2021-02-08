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Фигуристка Бетина Попова опубликовала фото в бюстгальтере

Фигуристка Бетина Попова опубликовала фото в бюстгальтере
Фигурное катание / Прочие турниры 0
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Чемпионка Универсиады-2019 российская фигуристка Бетина Попова, выступавшая в танцах на льду с Сергеем Мозговым, опубликовала фото в нижнем белье. Спортсменка сделала селфи в бюстгальтере.

Пост доступен в «инстаграме» Бетины Поповой.

Попова выступала с Мозговым с весны 2016 года. Ранее Бетина каталась с Юрием Власенко, с которым стала двукратным серебряным призёром первенства России по фигурному катанию среди юниоров (2015 и 2016 годы) и бронзовым призёром финала юниорской серии Гран-при в сезоне-2014/2015. В паре с Мозговым Попова завоевала серебро в финале Кубка России (2017, 2019).

В феврале 2020 года Попова объявила о завершении спортивной карьеры: «Фигурное катание стало для меня неким стартом во взрослую жизнь — оно дало мне множество проблем, но в тот же момент оно подарило мне самых близких друзей, оно подарило мне множество знакомств, бесценный опыт, дисциплину, умение взаимодействовать с окружающими — это невероятная школа жизни, без которой я была бы не я. Спасибо, что это всё было в моей жизни. Теперь пора идти дальше».

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