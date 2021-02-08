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«Однозначно хорошая девочка». Пользователи оценили фото Аделины Сотниковой в кафе

«Однозначно хорошая девочка». Пользователи оценили фото Аделины Сотниковой в кафе
Фигурное катание / Прочие турниры 0
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Олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию Аделина Сотникова опубликовала новое фото на своей странице в «Инстаграме». На снимке, сделанном в кафе, спортсменка в эффектном наряде позирует перед камерой.

«Уговорили, пусть будет в ленте», — подписала она фото.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Аделины Сотниковой.

Вот что написали подписчики в комментариях.

«Однозначно хорошая девочка. Я бы сказал, лучшая».
«Выросла уже».
«Очень скромная девушка, умничка и красавица. И, конечно, спортсменка. А доброта написана на её красивом лице».

24-летняя Аделина Сотникова — первая в российской истории олимпийская чемпионка (2014) в женском одиночном катании в индивидуальном зачёте, двукратный серебряный призёр чемпионатов Европы (2013 и 2014 годов), чемпионка мира 2011 года среди юниоров, четырёхкратная чемпионка России (2009, 2011, 2012 и 2014 годы), серебряный медалист первых юношеских Олимпийских игр.

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