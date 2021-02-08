Авербух — Костомарову: ты талантливый человек с фантастической харизмой. Боец и чемпион

Хореограф и продюсер Илья Авербух обратился к олимпийскому чемпиону 2006 года в танцах на льду Роману Костомарову. Сегодня, 8 февраля, Костомарову исполнилось 44 года.

«Роман Сергеевич! Сегодня твой день, и я от всей души поздравляю тебя с праздником!

Я задумался над тем, когда начался наш совместный путь — от Олимпиады или много ранее… И поймал себя на мысли о том, что мы знаем друг друга целую жизнь. Поддерживаем друг друга, идём рядом, развиваясь и покоряя новые вершины.

Для меня безмерно ценно то, что мы всегда можем друг на друга положиться, довериться, какие бы перипетии ни уготовил нам случай. Ты талантливый человек с фантастической харизмой. Боец, чемпион, прекрасный отец и муж. И, что не менее, а может, и более значимо, ты человек своего слова. Человек дела.

Я желаю тебе крепчайшего здоровья духа и тела, оберегай и делай счастливее день ото дня себя и своих родных. С днём рождения, дорогой друг», — написал Авербух в «Инстаграме», прикрепив текст к фотографиям Костомарова.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Ильи Авербуха.