Авербух — Костомарову: ты талантливый человек с фантастической харизмой. Боец и чемпион

Хореограф и продюсер Илья Авербух обратился к олимпийскому чемпиону 2006 года в танцах на льду Роману Костомарову. Сегодня, 8 февраля, Костомарову исполнилось 44 года.
«Роман Сергеевич! Сегодня твой день, и я от всей души поздравляю тебя с праздником!
Я задумался над тем, когда начался наш совместный путь — от Олимпиады или много ранее… И поймал себя на мысли о том, что мы знаем друг друга целую жизнь. Поддерживаем друг друга, идём рядом, развиваясь и покоряя новые вершины.
Для меня безмерно ценно то, что мы всегда можем друг на друга положиться, довериться, какие бы перипетии ни уготовил нам случай. Ты талантливый человек с фантастической харизмой. Боец, чемпион, прекрасный отец и муж. И, что не менее, а может, и более значимо, ты человек своего слова. Человек дела.
Я желаю тебе крепчайшего здоровья духа и тела, оберегай и делай счастливее день ото дня себя и своих родных. С днём рождения, дорогой друг», — написал Авербух в «Инстаграме», прикрепив текст к фотографиям Костомарова.
Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Ильи Авербуха.
- 8 февраля 2021
-
16:31
-
16:02
-
14:42
-
14:21
-
13:23
-
13:17
-
13:01
-
12:15
-
12:09
-
11:00
-
10:11
-
09:46
-
00:53
-
00:42
-
00:04
- 7 февраля 2021
-
23:48
-
23:19
-
23:10
-
23:04
-
22:43
-
22:35
-
22:20
-
22:10
-
22:01
-
21:43
-
21:10
-
20:49
-
20:23
-
19:53
-
19:00
-
18:03
-
12:59
-
00:26
- 6 февраля 2021
-
23:05
-
22:55