Елизавета Туктамышева поделилась эмоциями от командного турнира в Москве

Чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева подвела итоги командного Кубка Первого канала, который прошёл в Москве.

Туктамышева участвовала в прыжковом турнире и выступала за команду Евгении Медведевой «Время первых». На соревнованиях Елизавета представила новую короткую программу, поставленную под музыку из композиции Билли Айлиш и Халида Lovely.

«Что же это было? Это был очень крутой и интересный старт. Необычный и абсолютно новый формат прыжковых соревнований. Очень много эмоций, думаешь не только о своём прокате, но волнуешься за всю команду. Мы переживали, поддерживали друг друга, обнимались, смеялись и точно не оставили равнодушными зрителей.

Вся команда, капитан Евгения Медведева, Макс Траньков — вы крутые», — написала Туктамышева на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Елизаветы Туктамышевой в «Инстаграме».