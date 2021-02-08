В ФФККР отреагировали на замечание Евгении Медведевой о жеребьёвке командного турнира

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган отреагировал на замечание капитана одной из команд на Кубке Первого канала Евгении Медведевой.

Двукратная чемпионка мира и Европы заявила, что её в последний момент поставили перед фактом, заменив жеребьёвку драфтом при формировании команд. В итоге, по мнению Медведевой, противоборствующие коллективы оказались не равными по составу.



«С точки зрения федерации, нам всё равно, что это – драфт или жеребьевка. Каждый из капитанов спортсменов выбирал себе сам. Обсуждение этого вопроса не сильно интересно. Он меньше всего нас интересовал. Должна была быть создана напряжённая соревновательная ситуация. Именно командная. Чтобы спортсмены соревновались не только, а точнее не столько друг с другом, сколько командами», — приводит слова Когана «Спорт день за днём».