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Евгения Медведева: если чего-то хочется по-настоящему, обычно долго не тяну

Евгения Медведева: если чего-то хочется по-настоящему, обычно долго не тяну
Фигурное катание / Прочие турниры 0
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Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева заявила, что всегда готова попробовать себя в чём-то принципиально новом.

«Недавно приняла участие в съемках одного видео, никаких деталей рассказать пока не могу, но режиссёром выступил Эдуард Оганесян, известный многим по сериалу «Чики». Поработав с таким мастером, подумала, а что если как-нибудь попробовать себя в кино? В сериале, например. Тоже новый опыт. Интересно.

На самом деле если мне чего-то хочется по-настоящему, то я обычно долго с этим не тяну. Скажем, если приспичит покататься на сноуборде, на следующей же неделе куплю себе всё снаряжение и отправлюсь в горы.

Как начала играть на укулеле? Я взялась за укулеле после того, как в моей жизни появились сразу несколько музыкантов. И в их кругу почувствовала себя немного неполноценной, решила начать с простого инструмента. Гитара не подошла, так как у неё слишком толстый гриф и для моей маленькой руки она великовата, вот укулеле со своими четырьмя струнами и пришла на помощь.

Хочу научиться играть на фортепиано, мне подарили инструмент на Новый год. Но это так сложно! Правда, мне всё равно нравится», — приводит слова Медведевой Vogue Russia.

Уверенная и проникновенная. Медведева не затеряется даже на фоне лучших фигуристок мира
Евгения безупречно исполнила трогательный показательный номер. И довела зрителей до мурашек!
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