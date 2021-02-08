Евгения Медведева: главное украшение — улыбка и волосы

Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала о любимых нарядах.

«Любимая вещь в гардеробе? Скорее любимые, во множественном числе, — жакеты. Сейчас их у меня где-то восемь или десять, но, чувствую, в ближайшем будущем станет больше: разных цветов и фасонов. На данный момент мой любимый образ — светлый базовый топ, жакет, затянутый поясом, джинсы и ботильоны или сапоги. И, конечно, главное украшение — улыбка и волосы. За волосами нужно следить, если они выглядят неухоженно, то весь образ тускнеет.

Любимый костюм в карьере? Платье для программы «Мемуары гейши» всё-таки самое любимое. Еще очень нравится платье к произвольной программе сезона 2015/2016 — не самое блестящее и максимально «фигурнокатательное». Я в нём с кайфом прокаталась весь тот год. Если вспомнить мои показательные номера, то любимым назову белое летящее платье, в котором выступала под Билли Айлиш. Я в случайном порядке добавила бинты на пальцы рук и колени, что, как мне кажется, классно дополнило образ», — приводит слова Медведевой Vogue Russia.