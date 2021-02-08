Александра Трусова: мне посчастливилось быть в одной команде с очень хорошими людьми

Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова поделилась впечатлениями от командного турнира на Кубок Первого канала, который прошёл в Москве.

Александра в составе команды девушек выиграла прыжковый турнир. Выступая в команде Евгении Медведевой, Трусова включила в произвольную программу три прыжка в четыре оборота, но чисто исполнила только четверной тулуп во второй половине программы. Её оценка (163,33) оказалась ниже баллов, полученных Анной Щербаковой и Камилы Валиевой, которые выступали за команду Алины Загитовой.



«Мне посчастливилось быть в одной команде не только с сильнейшими спортсменами России и мира, но и с очень хорошими людьми. А ещё мне повезло с моими болельщиками. Я Вас очень люблю! Спасибо!» — написала Трусова на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Александры Трусовой в «Инстаграме».