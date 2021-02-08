«Сильнее нас делают не победы, а борьба». Валиева поблагодарила команду Медведевой

Чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева подвела итоги командного турнира на Кубок Первого канала.
Камила вместе с командой девушек выиграла прыжковый турнир. В основных соревнованиях Валиева дважды – в короткой и произвольной программах – исполнила тройной аксель. Оба раза оценки за прокаты Валиевой значительно превысили мировые рекорды, что во многом помогло команде Алины Загитовой выиграть трофей.
«Вот и закончился Кубок Первого канала. Накал эмоций, напряжение и победа! Незабываемое событие в моей жизни, которое навсегда останется в моем сердце.
Словом «спасибо» не передать всю мою благодарность тем, кто был рядом эти 3 дня. Я хочу выразить свою большущую признательность:
1. Всем, кто придумал, организовал и провёл этот невероятный турнир.
2. Алине, Алексею Ягудину и всей команде «Красная машина» за теплую душевную атмосферу, которая вдохновляла и помогала настроиться на хорошие прокаты.
3. Команде «Время первых» за невероятно красивое соперничество! Ведь сильнее нас делают не победы, а именно борьба.
4. Конечно, спасибо самым замечательным тренерам в мире: Этери Георгиевне, Сергею Викторовичу, Даниилу Марковичу. Без вашего постоянного творчества, без вашей работы по 24 часа в сутки, без вашего вдохновения не было бы наших успехов.
5. И спасибо вам всем за то, что болели за нас и поддерживали. Вы не представляете, сколько это придаёт нам сил!
Трудимся дальше», — написала Валиева на своей странице в «Инстаграме».
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