«Сильнее нас делают не победы, а борьба». Валиева поблагодарила команду Медведевой

Чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева подвела итоги командного турнира на Кубок Первого канала.

Камила вместе с командой девушек выиграла прыжковый турнир. В основных соревнованиях Валиева дважды – в короткой и произвольной программах – исполнила тройной аксель. Оба раза оценки за прокаты Валиевой значительно превысили мировые рекорды, что во многом помогло команде Алины Загитовой выиграть трофей.

«Вот и закончился Кубок Первого канала. Накал эмоций, напряжение и победа! Незабываемое событие в моей жизни, которое навсегда останется в моем сердце.

Словом «спасибо» не передать всю мою благодарность тем, кто был рядом эти 3 дня. Я хочу выразить свою большущую признательность:

1. Всем, кто придумал, организовал и провёл этот невероятный турнир.

2. Алине, Алексею Ягудину и всей команде «Красная машина» за теплую душевную атмосферу, которая вдохновляла и помогала настроиться на хорошие прокаты.

3. Команде «Время первых» за невероятно красивое соперничество! Ведь сильнее нас делают не победы, а именно борьба.

4. Конечно, спасибо самым замечательным тренерам в мире: Этери Георгиевне, Сергею Викторовичу, Даниилу Марковичу. Без вашего постоянного творчества, без вашей работы по 24 часа в сутки, без вашего вдохновения не было бы наших успехов.

5. И спасибо вам всем за то, что болели за нас и поддерживали. Вы не представляете, сколько это придаёт нам сил!



Трудимся дальше», — написала Валиева на своей странице в «Инстаграме».