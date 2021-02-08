«Какой ледовый проект без Оли?» Бузова посетила академию «Ангелы Плющенко»

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Известная певица и телеведущая Ольга Бузова посетила академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Знаменитость сфотографировалась с главой академии, его супругой, продюсером Яной Рудковской, и воспитанниками школы.

«В гостях «Ангелов Плющенко» Олечка Бузова! Наш новый «ангел Плющенко»!» — написал Плющенко на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Евгения Плющенко в «Инстаграме».

Цель визита раскрыла Рудковская, написав в своём «инстаграме»: «Готовим новый ледовый необычный проект! Ну а какой теперь проект ледовый без Оли?»

«Понедельник начался с приятных встреч и новых планов. В гостях у Яны Рудковской и Евгения Плющенко обсудили новый проект. Люблю», – подписала те же фотографии Бузова.

Осенью 2020 года Бузова впервые встала на коньки и дошла до финала «Ледникового периода в паре с олимпийским чемпионом Дмитрием Соловьёвым.