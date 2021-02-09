Екатерина Боброва — о Владе Соколовском: он потрясающий, мы быстро сошлись характерами

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва поделилась впечатлениями от участия в шоу «Ледниковый период» в дуэте с певцом Владом Соколовским.

«Открою секрет: я пробовалась на проект с несколькими партнёрами. Но очень рада, что участвовала в своём первом «Ледниковом периоде» именно с Владом Соколовским. Он потрясающий, и мы быстро сошлись характерами. Я была наслышана о том, что Влад хорошо танцует — решила тогда, что это и станет козырем нашей пары. Когда он впервые вышел на лёд, я увидела, как сильно он хочет кататься и горит желанием участвовать в проекте. «Ледниковый период» — это вызов для него, поэтому Влад хотел всё сделать круто. После первой пробной тренировки я подошла к Илье Авербуху и сказала: «Хочу кататься с Владом, я в нём уверена и вижу потенциал, он классно танцует». Спасибо Илье, что поддержал моё решение.

Получилось так, что у нашей пары были очень сжатые сроки для подготовки. Влад вышел на лёд позже всех из полученной травмы на одной из первых тренировок. Нам было непросто успеть догнать остальных участников. Процесс реабилитации длился долго, Влад смог вернуться на шоу только за 10 дней до первой съёмки. Мы не смогли поставить номер так, как планировалось изначально. К сожалению, фигурное катание —травмоопасный вид спорта. Но, как говорится, после падений всегда бывают взлёты! И это действительно так! Мы с Владом сумели найти зрелищные элементы и поддержки, которые ему под силу. Кстати, никто из непрофессиональных партнёров их не выполнял на шоу. Я очень благодарна Владу, что несмотря на травмы он всё выполнял и был готов учить новые элементы", — цитирует Боброву Cosmopolitan.

Боброва завершила спортивную карьеру в 2019 году.