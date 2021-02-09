Первый канал подтвердил регулярное проведение командного турнира по фигурному катанию

Руководитель дирекции спортивного вещания Первого канала Ольга Черносвитова подтвердила, что Кубок Первого канала по фигурному катанию будет проводиться на регулярной основе. Напомним, в минувшие выходные команда Алины Загитовой победила команду Евгении Медведевой со счётом 2634,95:2606,21.
Черносвитову спросили, будет ли турнир проводиться регулярно.
«Да, безусловно. Кубок Первого канала задумывался не как разовое мероприятие, а как формат, который хотелось бы развивать в будущем, причём достаточно разнообразно. Нам кажется, что мы сделали правильный шаг в нужном направлении, теперь работаем дальше. Да, мы постараемся всех удивить ещё раз.
Безусловно, основная сложность будет связана с насыщенным календарём международных стартов в следующем сезоне, но мы искренне надеемся, что совместно с Федерацией фигурного катания на коньках России найдём решение, которое будет максимально комфортно для спортсменов и актуально для болельщиков», — приводит её слова ТАСС.
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