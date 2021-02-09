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Первый канал подтвердил регулярное проведение командного турнира по фигурному катанию

Первый канал подтвердил регулярное проведение командного турнира по фигурному катанию
Фигурное катание / Прочие турниры 0
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Руководитель дирекции спортивного вещания Первого канала Ольга Черносвитова подтвердила, что Кубок Первого канала по фигурному катанию будет проводиться на регулярной основе. Напомним, в минувшие выходные команда Алины Загитовой победила команду Евгении Медведевой со счётом 2634,95:2606,21.

Черносвитову спросили, будет ли турнир проводиться регулярно.

«Да, безусловно. Кубок Первого канала задумывался не как разовое мероприятие, а как формат, который хотелось бы развивать в будущем, причём достаточно разнообразно. Нам кажется, что мы сделали правильный шаг в нужном направлении, теперь работаем дальше. Да, мы постараемся всех удивить ещё раз.

Безусловно, основная сложность будет связана с насыщенным календарём международных стартов в следующем сезоне, но мы искренне надеемся, что совместно с Федерацией фигурного катания на коньках России найдём решение, которое будет максимально комфортно для спортсменов и актуально для болельщиков», — приводит её слова ТАСС.

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