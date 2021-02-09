Жулин объяснил, почему ученицам Тутберидзе тяжело оставаться в спорте до 18-20 лет

Двукратный олимпийский призёр в танцах на льду Александр Жулин поделился мнением о работе тренера Этери Тутберидзе, чьи подопечные регулярно занимают призовые места на международных соревнованиях.

«Я вам так скажу: Тутберидзе — это совершенно гениальный тренер, это феномен. Это действительно уровень. Она их просто как-то растит, и вроде всё выглядит очень просто — создай конкуренцию, выпусти девочку маленькую, говори: «Эта уже прыгает четверной, а ты всё, как дура, три-три прыгаешь». Это легко сказать, а вот сделать, чтобы они всё это превратили в норму, — разминаться тройными прыжками, а не двойными… Без четверного ты уже ничего не можешь, поэтому их просто нужно учить, тренировать — больно тебе, не больно, иди на «удочке» сначала делай.

И она с её замечательным Дудаковым, с Глейхенгаузом это всё возвели в ранг какой-то супергруппы. Поэтому там, конечно, очень тяжело продержаться, если тебе становится 18-19 лет, — не в силу того, что Этери Георгиевна начинает с тобой хуже работать, а просто ты уже не справляешься.

Если правила не меняют, если ты не справляешься, если ты не можешь прыгать четверные прыжки — в лучшем случае ты пятый. Либо давай как-то со своим телом справляйся в 19 лет, давай я тебе помогу, давай найдём какого-то ещё тренера — по акробатике, по чему угодно, который сможет тебе как-то объяснить, что уходит с возрастом резкость девичья и если ты хочешь бороться за самые высокие места, то будь любезна, тренируйся ещё более ответственно, или более умно, или как-то ещё. Неспроста же, когда люди достигают 20-летнего возраста, это всё куда-то девается. Тут всё очень легко можно объяснить с точки зрения физиологии: начинаются женские процессы, расширяются бёдра, увеличивается грудь, уходит вот эта вёрткость», — сказал Жулин в интервью YouTube-каналу Василия Конова.