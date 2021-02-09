Жулин заявил, что проиграл ОИ-1994 из-за подкупа судьи. Золото взяли Грищук и Платов

Двукратный олимпийский призёр в танцах на льду Александр Жулин заявил, что они с Майей Усовой проиграли на Олимпиаде 1994 года в Лиллехаммере (Норвегия) из-за подкупа судьи. Золото тех Игр досталось паре Оксана Грищук — Евгений Платов.

«Грищук с Платовым, конечно, обошли нас на повороте. Но я никогда не говорил и не скажу, что что-то несправедливо. Всё как сложилось, так сложилось», — сказал Жулин в интервью YouTube-каналу Василия Конова.

По словам Жулина, он запомнил имя судьи, чей голос оказался решающим.

«Чешка, Ольга Жакова. Запало? А чего западать, я просто знал. Я даже знаю, сколько ей дали, просто говорить не буду. Сумма такая маленькая, что просто обидно.

Я сказал, всё справедливо. Ещё же четыре голоса нашлись, значит, кто-то ставил. Нет, я просто сам видел. Я не пересматриваю, но это очень легко увидеть, особенно сейчас», — добавил он.