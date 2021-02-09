Жулин извинился за обвинение в адрес судьи ОИ-1994. Ранее он заявил о её подкупе
Двукратный олимпийский призёр в танцах на льду Александр Жулин извинился за свои слова в адрес чешской судьи Ольги Жаковой.
Ранее Жулин заявил, что они с Майей Усовой проиграли на Олимпиаде 1994 года в Лиллехаммере (Норвегия) из-за подкупа судьи. Золото тех Игр досталось паре Оксана Грищук — Евгений Платов.
«Хочу принести свои извинения Ольге Жаковой, в адрес которой я допустил некорректные обидные высказывания по поводу обстоятельств судейства на Олимпийских играх в Лиллехаммере. Сказал я это в интервью сгоряча, вспомнив, что кто-то в том самом 1994 году мне о чём-то таком нехорошем рассказал. Никаких оснований подозревать чешскую судью в нечистоплотности у меня не было и нет», — цитирует Жулина «Р-Спорт».
Жулин заявил, что проиграл ОИ-1994 из-за подкупа судьи. Золото взяли Грищук и Платов
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