Шэрон Стоун перепостила видео с показательным номером Александры Трусовой

Известная голливудская актриса Шэрон Стоун перепостила в «сториз» своего «инстаграма» публикацию, в которой размещён фрагмент показательного номера российской фигуристки Александры Трусовой. Фрагмент номера, поставленного на композицию Game of Survival в исполнении Ruelle, ранее выложили в «инстаграме» the.figureskatingworld.
Фото: https://www.instagram.com/sharonstone/?hl=ru
16-летняя Трусова — бронзовый призёр чемпионата Европы (2020), бронзовый призёр финала Гран-при (2019), серебряный призёр (2019) и двукратный бронзовый призёр чемпионата России (2020 и 2021), вторая в истории двукратная чемпионка мира среди юниоров (2018, 2019), победитель (2017) и серебряный призёр (2018) финалов юниорского Гран-при.
Ранее чемпионка ОИ Наталья Бестемьянова прокомментировала слова тренера Трусовой о её травме.
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