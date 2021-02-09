Плющенко рассказал, что сделает командный турнир интереснее и непредсказуемее

Двукратный олимпийский чемпион и тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко на своей официальной странице в «Инстаграме» поблагодарил организаторов командного турнира в Москве.
«Время первых» — Dream Team! Спасибо ФФККР за интересный формат соревнований. Рад, что в прыжковом турнире хрупкие девочки победили мальчиков. Рад, что Саша была лучшей среди девочек в нашей команде. Для всех нас это был exotic experience, но нам было интересно. Спасибо Первому каналу за такой насыщенный и увлекательный турнир. Будет здорово, если он станет ежегодным.
Будет намного интереснее и непредсказуемее, если в следующий раз будет традиционная жеребьёвка. Всё, как в настоящем спорте. Приз зрительских симпатий — у команды «Время первых». Это для нас приятный бонус и колоссальный стимул работать и идти дальше. Огромное спасибо всем поклонникам фигурного катания, всем, кто болел за нашу команду, спасибо за атмосферу. Вы лучшие», — написал Плющенко.
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