Плющенко рассказал, что сделает командный турнир интереснее и непредсказуемее

Двукратный олимпийский чемпион и тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко на своей официальной странице в «Инстаграме» поблагодарил организаторов командного турнира в Москве.



«Время первых» — Dream Team! Спасибо ФФККР за интересный формат соревнований. Рад, что в прыжковом турнире хрупкие девочки победили мальчиков. Рад, что Саша была лучшей среди девочек в нашей команде. Для всех нас это был exotic experience, но нам было интересно. Спасибо Первому каналу за такой насыщенный и увлекательный турнир. Будет здорово, если он станет ежегодным.

Будет намного интереснее и непредсказуемее, если в следующий раз будет традиционная жеребьёвка. Всё, как в настоящем спорте. Приз зрительских симпатий — у команды «Время первых». Это для нас приятный бонус и колоссальный стимул работать и идти дальше. Огромное спасибо всем поклонникам фигурного катания, всем, кто болел за нашу команду, спасибо за атмосферу. Вы лучшие», — написал Плющенко.