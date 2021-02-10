Татьяна Волосожар: у меня нет переживаний по поводу статуса «старородящая»

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию 34-летняя Татьяна Волосожар рассказала, как они с мужем Максимом Траньковым решили завести второго ребёнка. О своей беременности спортсменка сообщила в конце января.

«Я не отношу себя к девушкам, у кого есть пунктик из серии «Я обязательно должна успеть родить до 35 лет». У меня нет переживаний по поводу статуса «старородящая» (это смешно звучит в нашем современном мире). Зато у меня есть другой «пунктик», и ноги его растут из семьи. Глядя на нас с сестрой, я всегда хотела, чтобы у моих детей была не очень большая разница в возрасте. Я все уши Максиму прожужжала, что оптимально — это 3-5 лет (у нас с Олей разница 4 года). Я наблюдала за семьями с детьми, где один старше другого на 8-10 лет, и делала вывод, что на определённом этапе (в силу возраста, конечно) они не так дружны, как, например, мы с Олей. У нас и интересы были общие, и понимали мы друг друга очень хорошо.



Не могу сказать, что Макс был инициатором. Он говорил то, что говорят многие мамы и папы, которые обожают своих первенцев: «Я не знаю, как можно любить ещё кого-то, кроме Анжелики». Но эти слова не были категоричными — мол, у нас в семье будет только один малыш и точка. Макс видел, как я хочу второго ребёнка, я часто об этом говорила, и он уступил. Шутит теперь: «Ну если два, то, может, и три?» — написала Волосожар в своей колонке на сайте Letidor.

В паре с Траньковым Волосожар стала двукратной олимпийской чемпионкой 2014 года, чемпионкой мира 2013 года, двукратным серебряным призёром чемпионатов мира (2011, 2012), четырёхкратной чемпионкой Европы (2012, 2013, 2014, 2016), трёхкратной чемпионкой России (2011, 2013, 2016). 16 февраля 2017 года у них родилась дочь Анжелика.