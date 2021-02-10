Аделина Сотникова: какой боли вы бы хотели в жизни?

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова назвала вопрос, который большинство людей себе не задают.
«Всем нравится, когда всё хорошо. Все хотят вести беззаботную, счастливую и вольготную жизнь, влюбляться, иметь хороших друзей, идеально выглядеть, отлично зарабатывать, быть популярными, уважаемыми, любимыми и крутыми настолько, что люди будут расступаться перед ними, словно Красное море перед Моисеем.
Все этого хотят. Этого хотеть легко. Но есть вопрос поинтереснее, о котором большинство людей не задумывались: «Какой боли вы бы хотели в жизни? Ради чего хотели бы биться?» Ибо это в большей степени определяет характер нашей жизни", — написала Сотникова в своём «инстаграме».
Пост доступен в «инстаграме» Аделины Сотниковой
В марте 2020 года Аделина объявила о завершении карьеры. Сотникова — двукратный серебряный призёр чемпионатов Европы (2013, 2014), чемпионка мира среди юниоров 2011 года, четырёхкратная чемпионка России.
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