Максим Траньков: жаль, что прочитал много негатива в адрес Ягудина

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков поделился впечатлениями от прошедшего Кубка Первого канала — командного турнира по фигурному катанию в Москве.

«Ну, вроде бы, улеглось. Блин… Спасибо. Простое человеческое. Спасибо всем нашим ребятам, сборной России, вы такие крутые, такие искренние, вы настоящие, вы воины и вы уже лучше, чем были мы. Спасибо Первому каналу и лично Ольге Черносвитовой за этот мега-проект/турнир и за шанс стать его частичкой, это эмоции и воспоминания на всю жизнь!

Спасибо и вам — зрители, болельщики и (не думал, что когда-то это скажу) фанаты, за искреннюю поддержку, за невероятный кайф, за этот обмен космосом, за тысячи подписок, комментариев и сообщений в директ… Я не старался, я так живу, я улыбаюсь во все свои кривые зубы. Плохие люди есть, но хороших больше.



Спасибо Вове Морозову и Жене Тарасовой, что выстояли почти без меня, и Серёге Воронову за твоё плечо", — написал Траньков в своём «инстаграме».

Траньков также оценил работу Алексея Ягудина в качестве ведущего.

«Алексей — хороший ведущий и настоящий профи, я многому у него научился и учусь. Жаль, что прочитал много негатива в его адрес. Ошибается каждый, важно это помнить», — отметил Траньков.