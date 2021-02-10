Татьяна Волосожар: если мы смогли родить малыша, то получится и заработать на воспитание

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар рассказала, как намерена совмещать материнство с работой. В январе спортсменка сообщила о второй беременности. Её супругом является фигурист Максим Траньков. 16 февраля 2017 года у них родилась дочь Анжелика.
«Конечно, я немного переживала, ведь хочу быть в обойме — и в ледовых шоу участвовать, и в других проектах. С Анжеликой я испытала на себе, что это значит — погрузиться в материнство (няни у дочки не было). Сейчас я понимаю, что мне потребуется человек на подмогу.
Подписчики часто меня спрашивают, а не хочу ли я полностью посвятить время семье. Я знаю женщин, которые занимаются исключительно нуждами близких, бытовыми вопросами. Но, если честно, с трудом представляю себя на их месте… Нет, это не значит, что, взяв няню, я мечтаю освободиться от семьи и выпорхнуть на «свободу». Просто я очень хочу заниматься своим любимым делом. Я знаю, что этого мне будет не хватать!
Но я буду пытаться находить всевозможные пути, чтобы совмещать материнство с работой, а также уделять максимум времени мужу. Надеюсь, что у нас получится периодически выбираться в отпуск вдвоём. Сейчас много возможностей, чтобы быть и хорошей женой, и прекрасной мамой. Я не только про финансы. Мы — среднестатистическая семья. Я росла в семье, где достаток был совсем не стабилен. Тем не менее родители вырастили меня и Олю. Если тогда всё получалось, то получится и сейчас! Если мы смогли зачать, выносить, родить малыша, то получится и заработать на воспитание. Главное, чтобы было здоровье!" — написала Волосожар в своей колонке на сайте Letidor.
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