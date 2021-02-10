Анна Щербакова опубликовала эмоциональный пост после победы на Кубке Первого канала

Российская фигуристка Анна Щербакова опубликовала пост в «Инстаграме», посвящённый победе команды Алины Загитовой, за которую она выступала, на Кубке Первого канала. Соперником команды Загитовой была команда Евгении Медведевой.
«Наконец-то и я собралась с духом, чтобы постараться описать те невероятные эмоции, которые я испытала за три дня соревнований. Мне кажется, это был настоящий праздник фигурного катания. И я так рада быть частью этого праздника! Спасибо за это нашей Федерации фигурного катания и Первому каналу! И, конечно, всем спортсменам за борьбу и самоотдачу!
Для меня это был первый опыт командных соревнований. Я старалась поддерживать ребят, придавать им сил, при этом, выходя на лёд, я получала эту энергию в многократном размере обратно. Это также была возможность узнать всех поближе и почувствовать настоящий командный дух! (Теперь всегда буду болеть и ещё больше переживать за ребят на всех соревнованиях.)
За это отдельное спасибо нашему капитану Алине Загитовой и Алексею Ягудину. Вы делали всё, чтобы подбодрить, поддержать и зарядить на победу нашу «Красную машину»! И здесь невозможно не вспомнить невероятную отдачу зрителей.
Конечно, хочется поблагодарить моих тренеров за непростую подготовку, пройденную к этим соревнованиям. У нас впереди ещё много работы и новые цели.
И в завершение хочется сказать огромное спасибо моим болельщикам. Мне безумно приятно чувствовать вашу веру в меня во время выступления и читать ваши слова поддержи! Вы помогаете мне справляться с любыми трудностями. Эти соревнования дались мне непросто… И я ничуть не расстроена, так как сделала всё возможное на данный момент», — написала Щербакова, прикрепив текст к фотографиям с турнира.
Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Анны Щербаковой.
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