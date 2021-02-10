Елизавета Туктамышева рассказала, когда закончит карьеру

Чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева призналась, что будет выступать до тех пор, пока тело позволяет.
«Я одна из немногих фигуристок, кто продолжает карьеру в таком возрасте (Туктамышевой 24 года. — Прим. «Чемпионата»). Мне кажется, что, когда я выхожу на лёд и катаюсь, мой артистизм и интересные программы дают уверенность, что всё не просто так. Я буду кататься до тех пор, пока тело позволяет», — цитирует спортсменку «Матч ТВ».
Туктамышева добавила, что в фигурном катании нет смысла вводить возрастной ценз, так как это остановит прогресс.
«Сейчас в принципе фигурное катание омолодилось. Очень многие фигуристки начинают с 12 лет прыгать сложные каскады и даже четверные прыжки. Наш вид спорта очень спрогрессировал. Поэтому нет смысла вводить возрастной ценз — мы остановим прогресс.
Да, сложнее дольше оставаться в фигурном катании. Я уже 20 лет этим занимаюсь. Меня шокировала эта цифра, когда я об этом задумалась. Но фигурное катание стоит того, чтобы продолжать кататься», — сказала она.
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