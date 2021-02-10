Худайбердиева — о словах Ягудина про Алиева: из кнута и пряника он выбрал кнут
Российская фигуристка Елизавета Худайбердиева, выступающая в танцевальном дуэте с Егором Базиным, прокомментировала высказывание Алексея Ягудина о прокате Дмитрия Алиева на командном турнире в Москве.
Олимпийский чемпион сказал Алиеву: «Что, доволен? И мы недовольны. Иначе мы тебя быстро первым поездом отправим в Ухту через Уфу, и будешь стрелять там».
«У меня есть своя позиция на этот счёт. Если ты в одной команде с человеком, то, несмотря на то, как он откатал, ты должен его поддерживать. Особенно если ты ведущий. Алексей Константинович, кажется, так сильно переживал за нас, хотел, чтобы было как лучше. Но из кнута и пряника в первый день выбрал кнут. Во второй день всё было по-другому», — приводит слова Худайбердиевой Sport24.
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