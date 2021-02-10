Туктамышева — о четверных: когда хочу сделать что-то новое, тело говорит: «Нет, зачем?»

Чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании 24-летняя Елизавета Туктамышева рассказала, как восстанавливает четверные прыжки.

Фигуристка начала исполнять прыжки в четыре оборота в конце сезона-2019/2020. Но ледовые тренировки были приостановлены сначала из-за пандемии COVID-19, а затем, незадолго до чемпионата России – 2021, коронавирусом переболела Туктамышева.

«Мне пока ещё сложновато после перерыва, находясь не в оптимальной форме, начать исполнять четверной. Видимо, из-за того, что долго катаюсь, у меня тело выработало свои движения. Когда хочу сделать что-то новое, оно мне говорит: «Нет, зачем?» Приходится работать и над телом, и над головой.

После перенесенного коронавируса недавно начала опять налаживать четверной, но пока он не в таком состоянии, чтобы вставлять его в программу. Восстановление проходило небыстро. На чемпионате России выступала не в оптимальной форме. Это был один из самых сложных стартов в карьере. Думаю, до конца восстановилась после перенесённой болезни только недавно, когда вновь почувствовала мощь и энергию», — приводит слова Туктамышевой сайт «Матч ТВ».