Туктамышева — о четверных: когда хочу сделать что-то новое, тело говорит: «Нет, зачем?»

Чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании 24-летняя Елизавета Туктамышева рассказала, как восстанавливает четверные прыжки.
Фигуристка начала исполнять прыжки в четыре оборота в конце сезона-2019/2020. Но ледовые тренировки были приостановлены сначала из-за пандемии COVID-19, а затем, незадолго до чемпионата России – 2021, коронавирусом переболела Туктамышева.
«Мне пока ещё сложновато после перерыва, находясь не в оптимальной форме, начать исполнять четверной. Видимо, из-за того, что долго катаюсь, у меня тело выработало свои движения. Когда хочу сделать что-то новое, оно мне говорит: «Нет, зачем?» Приходится работать и над телом, и над головой.
После перенесенного коронавируса недавно начала опять налаживать четверной, но пока он не в таком состоянии, чтобы вставлять его в программу. Восстановление проходило небыстро. На чемпионате России выступала не в оптимальной форме. Это был один из самых сложных стартов в карьере. Думаю, до конца восстановилась после перенесённой болезни только недавно, когда вновь почувствовала мощь и энергию», — приводит слова Туктамышевой сайт «Матч ТВ».
- 10 февраля 2021
-
20:28
-
18:15
-
17:35
-
15:58
-
15:49
-
15:20
-
14:01
-
12:10
-
12:03
-
10:48
-
10:11
-
10:05
-
09:05
- 9 февраля 2021
-
20:44
-
16:18
-
15:59
-
14:14
-
12:00
-
10:54
-
10:35
-
10:06
-
09:08
-
09:04
- 8 февраля 2021
-
23:47
-
23:29
-
23:12
-
22:55
-
22:20
-
21:05
-
20:34
-
20:00
-
19:34
-
18:17
-
17:51
-
17:21