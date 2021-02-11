Стали известны результаты судебно-психиатрической экспертизы сына Плющенко и Рудковской

У восьмилетнего Саши Плющенко, сына двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и музыкального продюсера Яны Рудковской, не нашли признаков каких-либо психических расстройств. Об этом рассказал адвокат Александр Добровинский.

«Психологическая экспертиза, проведённая в рамках уголовного дела, показала отсутствие у Саши Плющенко каких-либо психических расстройств. Что, собственно, и так было понятно. Как и то, что всё, написанное о Саше Плющенко, является ложью и было сделано лишь для того, чтобы навредить его родителям», — приводятся слова адвоката в телеграм-канале Mash.

Напомним, ранее издание «СтарХит» опубликовало информацию, из которой следовало, что Саша Плющенко болен синдромом Аспергера. Позже выяснилось, что публикация нанесла ребёнку психотравму, из-за которой он замкнулся в себе, отказывался есть и тренироваться. В рамках дела против издания «СтарХит» Саша прошёл судебно-психиатрическую экспертизу.