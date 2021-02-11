Оксана Баюл — фигуристке Гаджиевой: если не помните Игры-1994, лучше не упоминать моё имя

Олимпийская чемпионка 1994 года в женском одиночном катании Оксана Баюл обратилась к бывшей российской фигуристке Эмме Гаджиевой, которая упомянула её в своём интервью изданию «Спорт Бизнес Online». Гаджиева сказала: «Всегда побеждает какая-то молодая фигуристка, на которую вообще никто не делает ставки. Именно в женском одиночном катании это происходит постоянно – Оксана Баюл, Сара Хьюз, Аделина Сотникова. Постоянно побеждает тот, кто приехал на Олимпийские игры вторым-третьим номером».
«Многоуважаемая Эмма, каким это вторым номером я приехала на Олимпийские игры? Чемпион мира – это не второй номер, а первый. Если вы не помните Олимпийские игры 1994 года, то тогда лучше не упоминать моё имя. А то вы окажетесь не специалистом в сфере журналистики, а жёлтой прессой», – написала Баюл на своей странице в «Инстаграме».
Позднее Баюл удалила пост.
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