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Скончался хореограф группы Москвиной Александр Степин

Скончался хореограф группы Москвиной Александр Степин
Фигурное катание 0
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Хореограф-постановщик группы Тамары Москвиной, заслуженный тренер России Александр Степин скончался в возрасте 68 лет, сообщила на своей странице в «Инстаграме» чемпионка Европы Александра Бойкова.

«Мы будем помнить вас, наш Любимый Сан Саныч», — написала Бойкова.

Посмотреть фотографию можно на странице Александры Бойковой в «Инстаграме».

Специалист работал со многими чемпионами мира и Олимпийских игр, в том числе с Евгением Плющенко, Алексеем Ягудиным и Еленой Бережной.

За постановку программы, с которой фигуристы Мария Петрова и Алексей Тихонов стали чемпионами мира и Европы в 2000 году, Степину было присуждено звание заслуженного тренера России.

С программой, поставленной Степиным, Ксения Столбова и Фёдор Климов выступали на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году, где завоевали золото в командном турнире и серебро в личном первенстве.

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