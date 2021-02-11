Скончался хореограф группы Москвиной Александр Степин

Хореограф-постановщик группы Тамары Москвиной, заслуженный тренер России Александр Степин скончался в возрасте 68 лет, сообщила на своей странице в «Инстаграме» чемпионка Европы Александра Бойкова.
«Мы будем помнить вас, наш Любимый Сан Саныч», — написала Бойкова.
Посмотреть фотографию можно на странице Александры Бойковой в «Инстаграме».
Специалист работал со многими чемпионами мира и Олимпийских игр, в том числе с Евгением Плющенко, Алексеем Ягудиным и Еленой Бережной.
За постановку программы, с которой фигуристы Мария Петрова и Алексей Тихонов стали чемпионами мира и Европы в 2000 году, Степину было присуждено звание заслуженного тренера России.
С программой, поставленной Степиным, Ксения Столбова и Фёдор Климов выступали на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году, где завоевали золото в командном турнире и серебро в личном первенстве.
- 11 февраля 2021
-
19:28
-
18:04
-
13:03
-
12:57
-
11:18
-
10:26
- 10 февраля 2021
-
20:28
-
18:15
-
17:35
-
15:58
-
15:49
-
15:20
-
14:01
-
12:10
-
12:03
-
10:48
-
10:11
-
10:05
-
09:05
- 9 февраля 2021
-
20:44
-
16:18
-
15:59
-
14:14
-
12:00
-
10:54
-
10:35
-
10:06
-
09:08
-
09:04
- 8 февраля 2021
-
23:47
-
23:29
-
23:12
-
22:55
-
22:20
-
21:05