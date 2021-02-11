«Это было сложно». Загитова похвасталась растяжкой в рекламном ролике
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова на своей странице в «Инстаграме» опубликовала рекламный видеоролик, в котором она представляет новую коллекцию одежды для занятий спортом.
Посмотреть видео можно на странице Алины Загитовой в «Инстаграме».
«Это было сложно», — написала Загитова, опубликовав снимок с бэкстейджа.
Алина Загитова — победительница Олимпийских игр в Пхёнчхане, чемпионка мира (2019) и Европы (2018). В декабре 2019 года Алина взяла перерыв в карьере. Она окончила школу и поступила в вуз на факультет журналистики. Осенью 2020 года спортсменка вместе с Алексеем Ягудиным вела шоу «Ледниковый период». Кроме того Загитова участвует в шоу и показательных выступлениях.
Алина Загитова опубликовала эмоциональный пост после победы на Кубке Первого канала
Рекомендуем вам
- 11 февраля 2021
-
19:28
-
18:04
-
13:03
-
12:57
-
11:18
-
10:26
- 10 февраля 2021
-
20:28
-
18:15
-
17:35
-
15:58
-
15:49
-
15:20
-
14:01
-
12:10
-
12:03
-
10:48
-
10:11
-
10:05
-
09:05
- 9 февраля 2021
-
20:44
-
16:18
-
15:59
-
14:14
-
12:00
-
10:54
-
10:35
-
10:06
-
09:08
-
09:04
- 8 февраля 2021
-
23:47
-
23:29
-
23:12
-
22:55
-
22:20
-
21:05
Партнерский контент
Рекомендуем вам