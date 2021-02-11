«Это было сложно». Загитова похвасталась растяжкой в рекламном ролике

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова на своей странице в «Инстаграме» опубликовала рекламный видеоролик, в котором она представляет новую коллекцию одежды для занятий спортом.

Посмотреть видео можно на странице Алины Загитовой в «Инстаграме».

«Это было сложно», — написала Загитова, опубликовав снимок с бэкстейджа.

Алина Загитова — победительница Олимпийских игр в Пхёнчхане, чемпионка мира (2019) и Европы (2018). В декабре 2019 года Алина взяла перерыв в карьере. Она окончила школу и поступила в вуз на факультет журналистики. Осенью 2020 года спортсменка вместе с Алексеем Ягудиным вела шоу «Ледниковый период». Кроме того Загитова участвует в шоу и показательных выступлениях.