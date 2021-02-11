Скопцова: подпишусь под всем, что Медведева скажет как капитан. Всегда буду на её стороне

Российская фигуристка Анастасия Скопцова прокомментировала слова двукратной чемпионки мира и Европы Евгении Медведевой, которая не согласилась, что её команда «Время первых» проиграла коллективу Алины Загитовой в борьбе за Кубок Первого канала.
«Не сказала бы, что это наша позиция. Да, мы надеялись на другой результат. Но вышло так. Я на сто процентов согласна с тем, что Женя лидер. И подпишусь под всем, что она скажет как капитан. Я всегда буду на её стороне, что бы она ни говорила.
При этом хочу сказать, что определённые слова были вырваны из контекста. Сейчас я вижу много хейта в Интернете, что Женя якобы оскорбила кого-то из участников своей команды. Как люди могут делать такие выводы? Человек настолько отдался этому турниру, каждому участнику! У неё даже не было мысли говорить о ком-то плохо.
Хотелось бы, чтобы было меньше хейта в Интернете. Сейчас ребята много пишут под постами друг друга. Например, красные как-то шутят в комментариях у синих. Некоторые болельщики это слишком близко принимают к сердцу и начинают волну хейта. Всё было в формате шутки. Мы не воевали, не воюем и вам тоже не советуем воевать», — приводит слова Скопцовой Sport24.
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