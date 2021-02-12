Инна Гончаренко — о командном турнире: Камила Валиева «умыла» всех сразу

Тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко рассказала о впечатлениях от прошедшего в Москве командного турнира. Победу одержала команда олимпийской чемпионки Алины Загитовой — «Красная машина». Она оказалась сильнее команды Евгении Медведевой «Время первых».

«По поводу «своих сталкивают друг с другом» скажу, что любая интрига подогревает интерес. Если цель коммерческая, то этот фактор будет только добавлять привлекательности турниру. На турнире была интрига «Женя против Алины», которая именно подогревала интерес. Надо брать на вооружение это соревнование и постоянно его проводить. Прекрасный турнир, который напомнил мне командный чемпионат мира в Японии. Но, по-моему, в Москве по настроению было всё более ярко. Во-первых, все говорили на одном языке, все друг друга знают, и это было очень классно в плане энергетики.



Я заметила, что многие ребята делали элементы, которые не вставляли в программы в официальных турнирах, как, например, Миша Коляда попробовал четверной сальхов.



Камила Валиева была просто неподражаема. Она просто «умыла» всех сразу. После её короткой программы мне многие звонили из-за рубежа и пребывали все в шоке от уровня как её, так и вообще общего уровня наших девчонок. Турнир был вроде как коммерческим и развлекательным, а уровень выступлений спортсменов – запредельный.



Аня Щербакова в очередной раз показала себя молодцом, но по ней было видно, что явно не до конца восстановилась после проблем со здоровьем. Быстро после таких вещей не восстанавливаются», – цитирует Гончаренко РИА «Новости».