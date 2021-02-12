Татьяна Волосожар — о беременности: у меня подоспела новая причина для беспокойства

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию 34-летняя Татьяна Волосожар, в январе объявившая о второй беременности, рассказала о своих переживаниях. Супругом Татьяны является фигурист Максим Траньков. 16 февраля 2017 года у них родилась дочь Анжелика.

«Я очень переживательный человек. Правда. Мне только дай повод о чём-нибудь поволноваться. Хотя я никогда не подаю вида и многие уверены, что я просто воплощение спокойствия.

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Конечно, сейчас почти все мысли связаны с будущим появлением нашего малыша. И вот подоспела новая причина для беспокойства: как правильно подготовить Ликусю к тому, что у неё будет братик, и она будет в семье не единственным ребёнком? Мне очень хочется сделать всё правильно. Чтобы не было детской ревности, лишних переживаний, стресса», — написала Волосожар.

Пост доступен в «инстаграме» Татьяны Волосожар