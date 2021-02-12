«Ангелы Плющенко» показали, как Косторная работает над новой произвольной программой

Академия «Ангелы Плющенко» показала на своей странице в «Инстаграме», как чемпионка Европы в женском одиночном катании Алёна Косторная работает над новой произвольной программой. Тренер Сергей Розанов держит в руках смартфон, с помощью которого тренировкой в Москве руководит из Канады хореограф Ше-Линн Бурн.
«Алёна Косторная глубокими вечерами (разница во времени) работает с канадским хореографом Ше-Линн Бурн и тренером Сергеем Александровичем Розановым над новой произвольной программой. Желаем Алёне скорейшего восстановления после болезни и ждём на новых стартах в этом сложном для неё сезоне с новыми программами. Новая произвольная программа получилась очень красивая, и мы уже её видели!» — таким комментарием сопровождается видеозапись.
Видео можно посмотреть на странице «Ангелов Плющенко» в «Инстаграме».
Это уже третья произвольная программа Косторной в сезоне-2020/2021. Первую, поставленную ещё в группе Этери Тутберидзе, никто не увидел, так как фигуристка перешла в академию Ангелы Плющенко. Там программу Алёне ставила уже Ше-Линн Бурн, но, видимо, первый вариант спортсменку и её тренеров после двух показов на соревнованиях не впечатлил. Теперь Косторная готовится к финалу Кубка России, где рассчитывает отобраться на чемпионат мира.
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