«Ангелы Плющенко» показали, как Косторная работает над новой произвольной программой

Академия «Ангелы Плющенко» показала на своей странице в «Инстаграме», как чемпионка Европы в женском одиночном катании Алёна Косторная работает над новой произвольной программой. Тренер Сергей Розанов держит в руках смартфон, с помощью которого тренировкой в Москве руководит из Канады хореограф Ше-Линн Бурн.

«Алёна Косторная глубокими вечерами (разница во времени) работает с канадским хореографом Ше-Линн Бурн и тренером Сергеем Александровичем Розановым над новой произвольной программой. Желаем Алёне скорейшего восстановления после болезни и ждём на новых стартах в этом сложном для неё сезоне с новыми программами. Новая произвольная программа получилась очень красивая, и мы уже её видели!» — таким комментарием сопровождается видеозапись.

Видео можно посмотреть на странице «Ангелов Плющенко» в «Инстаграме».

Это уже третья произвольная программа Косторной в сезоне-2020/2021. Первую, поставленную ещё в группе Этери Тутберидзе, никто не увидел, так как фигуристка перешла в академию Ангелы Плющенко. Там программу Алёне ставила уже Ше-Линн Бурн, но, видимо, первый вариант спортсменку и её тренеров после двух показов на соревнованиях не впечатлил. Теперь Косторная готовится к финалу Кубка России, где рассчитывает отобраться на чемпионат мира.