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Тарасова — о четверном сальхове Валиевой: такая чудесная девочка прыгнет абсолютно всё

Тарасова — о четверном сальхове Валиевой: такая чудесная девочка прыгнет абсолютно всё
Фигурное катание / Прочие турниры 0
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на новость о том, что в арсенале чемпионки мира среди юниров Камилы Валиевой появился ещё один четверной прыжок – сальхов. Ранее 14-летняя фигуристка исполняла на соревнования четверной тулуп и тройной аксель.

«Сальхов Камилы – огромная радость. Она такая чудесная девочка, что прыгнет абсолютно всё, потому что в ней сочетаются труд и талант и потому что у нее замечательные тренеры. Валиеву уговаривать работать не требуется, она идёт в гору», — приводит слова Тарасовой РИА «Новости».

В минувшие выходные Валиева в составе команды Алины Загитовой одержала победу на Кубке Первого канала. Командный турнир прошёл в московском дворце спорта «Мегаспорт». В произвольной программе сразу две фигуристки команды Загитовой получили оценки выше мирового рекорда. Лучшей стала Валиева (179,19), исполнившая тройной аксель. 10 баллов уступила ей Анна Щербакова.

Камила Валиева прыгнула четверной сальхов на тренировке. Евгения Медведева отреагировала
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