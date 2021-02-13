Тарасова — о четверном сальхове Валиевой: такая чудесная девочка прыгнет абсолютно всё

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на новость о том, что в арсенале чемпионки мира среди юниров Камилы Валиевой появился ещё один четверной прыжок – сальхов. Ранее 14-летняя фигуристка исполняла на соревнования четверной тулуп и тройной аксель.



«Сальхов Камилы – огромная радость. Она такая чудесная девочка, что прыгнет абсолютно всё, потому что в ней сочетаются труд и талант и потому что у нее замечательные тренеры. Валиеву уговаривать работать не требуется, она идёт в гору», — приводит слова Тарасовой РИА «Новости».

В минувшие выходные Валиева в составе команды Алины Загитовой одержала победу на Кубке Первого канала. Командный турнир прошёл в московском дворце спорта «Мегаспорт». В произвольной программе сразу две фигуристки команды Загитовой получили оценки выше мирового рекорда. Лучшей стала Валиева (179,19), исполнившая тройной аксель. 10 баллов уступила ей Анна Щербакова.