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«Есть учителя, тренеры, а есть она». Ягудин поздравил Тарасову с днём рождения

«Есть учителя, тренеры, а есть она». Ягудин поздравил Тарасову с днём рождения
Фигурное катание 0
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Олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Алексей Ягудин поздравил знаменитого тренера Татьяну Тарасову с днём рождения. Сегодня специалисту исполнилось 74 года.

«Есть учителя, есть педагоги, есть тренеры, есть люди помогающие, а есть она — Татьяна Анатольевна Тарасова! Вы единственная и навсегда», — написал Ягудин на своей официальной странице в «Инстаграме».

Мастер спорта СССР международного класса Татьяна Тарасова — дочь известного советского хоккейного тренера Анатолия Тарасова. В паре с Георгием Проскуриным она выиграла Универсиаду 1966 года. Двукратный призёр чемпионата СССР. На чемпионате мира 1965 года дуэт занял седьмое место. Их лучший результат на чемпионатах Европы — 4-е место в 1966 году. В 1967-м Тарасова начала заниматься тренерской работой и постановкой программ.

Её учениками, в частности, были Ирина Роднина и Александр Зайцев, Ирина Моисеева, Алексей Ягудин, Илья Кулик, Денис Тен, Наталья Бестемьянова, Марина Климова, Саша Коэн, Оксана Грищук, Андрей Букин, Евгений Платов, Мао Асада, Эван Лайсачек.

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