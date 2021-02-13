Тарасова в своей день рождения поделилась с подписчиками чёрно-белой детской фотографией

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова на своей странице в «Инстаграме» поделилась с подписчиками своей чёрно-белой детской фотографией. Сегодня, 13 февраля, Тарасовой исполнилось 74 года.
«С Днём рождения, Таня», — подписала публикацию Тарасова.
Посмотреть фото можно на странице Тарасовой в «Инстаграме».
Многочисленные поздравления оставили также подписчики Татьяны. Вот что они написали в комментариях.
«Татьяна Анатольевна! Наша любимая! С днём рождения! Мы вас любим!»
«Здоровья, счастья и всего самого наилучшего, с днём рождения!»
«Вы невероятная, замечательная, сильная, мудрая! Величайший и достойный человек! Здоровья Вам, удачи и счастья во всех задуманных целях!»
Мастер спорта СССР международного класса Татьяна Тарасова — дочь известного советского хоккейного тренера Анатолия Тарасова. В паре с Георгием Проскуриным она выиграла Универсиаду 1966 года. Двукратный призёр чемпионата СССР. На чемпионате мира 1965 года дуэт занял седьмое место. Их лучший результат на чемпионатах Европы — 4-е место в 1966 году. В 1967-м Тарасова начала заниматься тренерской работой и постановкой программ.
Её учениками, в частности, были Ирина Роднина и Александр Зайцев, Ирина Моисеева, Алексей Ягудин, Илья Кулик, Денис Тен, Наталья Бестемьянова, Марина Климова, Саша Коэн, Оксана Грищук, Андрей Букин, Евгений Платов, Мао Асада, Эван Лайсачек.
- 13 февраля 2021
-
11:51
-
09:30
-
00:49
- 12 февраля 2021
-
23:36
-
23:14
-
14:11
-
09:33
-
08:39
- 11 февраля 2021
-
22:34
-
19:28
-
18:04
-
13:03
-
12:57
-
11:18
-
10:26
- 10 февраля 2021
-
20:28
-
18:15
-
17:35
-
15:58
-
15:49
-
15:20
-
14:01
-
12:10
-
12:03
-
10:48
-
10:11
-
10:05
-
09:05
- 9 февраля 2021
-
20:44
-
16:18
-
15:59
-
14:14
-
12:00
-
10:54
-
10:35