Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

Тарасова в своей день рождения поделилась с подписчиками чёрно-белой детской фотографией

Тарасова в своей день рождения поделилась с подписчиками чёрно-белой детской фотографией
Фигурное катание 0
Аудио-версия:

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова на своей странице в «Инстаграме» поделилась с подписчиками своей чёрно-белой детской фотографией. Сегодня, 13 февраля, Тарасовой исполнилось 74 года.

«С Днём рождения, Таня», — подписала публикацию Тарасова.

Посмотреть фото можно на странице Тарасовой в «Инстаграме».

Многочисленные поздравления оставили также подписчики Татьяны. Вот что они написали в комментариях.

«Татьяна Анатольевна! Наша любимая! С днём рождения! Мы вас любим!»

«Здоровья, счастья и всего самого наилучшего, с днём рождения!»

«Вы невероятная, замечательная, сильная, мудрая! Величайший и достойный человек! Здоровья Вам, удачи и счастья во всех задуманных целях!»

Мастер спорта СССР международного класса Татьяна Тарасова — дочь известного советского хоккейного тренера Анатолия Тарасова. В паре с Георгием Проскуриным она выиграла Универсиаду 1966 года. Двукратный призёр чемпионата СССР. На чемпионате мира 1965 года дуэт занял седьмое место. Их лучший результат на чемпионатах Европы — 4-е место в 1966 году. В 1967-м Тарасова начала заниматься тренерской работой и постановкой программ.

Её учениками, в частности, были Ирина Роднина и Александр Зайцев, Ирина Моисеева, Алексей Ягудин, Илья Кулик, Денис Тен, Наталья Бестемьянова, Марина Климова, Саша Коэн, Оксана Грищук, Андрей Букин, Евгений Платов, Мао Асада, Эван Лайсачек.

«Есть учителя, тренеры, а есть она». Ягудин поздравил Тарасову с днём рождения
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021