Тарасова в своей день рождения поделилась с подписчиками чёрно-белой детской фотографией

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова на своей странице в «Инстаграме» поделилась с подписчиками своей чёрно-белой детской фотографией. Сегодня, 13 февраля, Тарасовой исполнилось 74 года.



«С Днём рождения, Таня», — подписала публикацию Тарасова.

Посмотреть фото можно на странице Тарасовой в «Инстаграме».

Многочисленные поздравления оставили также подписчики Татьяны. Вот что они написали в комментариях.



«Татьяна Анатольевна! Наша любимая! С днём рождения! Мы вас любим!»



«Здоровья, счастья и всего самого наилучшего, с днём рождения!»



«Вы невероятная, замечательная, сильная, мудрая! Величайший и достойный человек! Здоровья Вам, удачи и счастья во всех задуманных целях!»



Мастер спорта СССР международного класса Татьяна Тарасова — дочь известного советского хоккейного тренера Анатолия Тарасова. В паре с Георгием Проскуриным она выиграла Универсиаду 1966 года. Двукратный призёр чемпионата СССР. На чемпионате мира 1965 года дуэт занял седьмое место. Их лучший результат на чемпионатах Европы — 4-е место в 1966 году. В 1967-м Тарасова начала заниматься тренерской работой и постановкой программ.



Её учениками, в частности, были Ирина Роднина и Александр Зайцев, Ирина Моисеева, Алексей Ягудин, Илья Кулик, Денис Тен, Наталья Бестемьянова, Марина Климова, Саша Коэн, Оксана Грищук, Андрей Букин, Евгений Платов, Мао Асада, Эван Лайсачек.