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Плющенко с сыном и Трусовой побывал на балете «Дон Кихот» в Большом театре

Плющенко с сыном и Трусовой побывал на балете «Дон Кихот» в Большом театре
Фигурное катание / Прочие турниры 0
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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал о посещении Большого театра. Евгений побывал на балете «Дон Кихот» вместе с супругой, продюсером Яной Рудковской, сыном Александром и занимающейся под его руководством фигуристкой Александрой Трусовой.

«Роскошный балет «Дон-Кихот» в Большом!» – написал Плющенко на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Евгения Плющенко в «Инстаграме».

Ранее двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова приняла участие в командном турнире на Кубок Первого канала, который прошёл в Москве. Александра в составе команды девушек выиграла прыжковый турнир. Выступая в команде Евгении Медведевой, Трусова включила в произвольную программу три прыжка в четыре оборота, но чисто исполнила только четверной тулуп во второй половине программы. Её оценка (163,33) оказалась ниже баллов, полученных Анной Щербаковой и Камилы Валиевой, которые выступали за команду Алины Загитовой.

«Люди знают, кого они выбирают». Медведева отказалась признать поражение от Загитовой
Женя предъявила претензии организаторам Кубка Первого канала. Её команду не спас даже потрясающий прокат юного фигуриста Кондратюка.
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