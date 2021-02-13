Плющенко с сыном и Трусовой побывал на балете «Дон Кихот» в Большом театре

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал о посещении Большого театра. Евгений побывал на балете «Дон Кихот» вместе с супругой, продюсером Яной Рудковской, сыном Александром и занимающейся под его руководством фигуристкой Александрой Трусовой.
«Роскошный балет «Дон-Кихот» в Большом!» – написал Плющенко на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Евгения Плющенко в «Инстаграме».
Ранее двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова приняла участие в командном турнире на Кубок Первого канала, который прошёл в Москве. Александра в составе команды девушек выиграла прыжковый турнир. Выступая в команде Евгении Медведевой, Трусова включила в произвольную программу три прыжка в четыре оборота, но чисто исполнила только четверной тулуп во второй половине программы. Её оценка (163,33) оказалась ниже баллов, полученных Анной Щербаковой и Камилы Валиевой, которые выступали за команду Алины Загитовой.
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