«Я была вылитым колобком». Боброва показала фото с первых тренировок по фигурному катанию

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва рассказала, как добилась того, чтобы в детстве её отдали заниматься фигурным катанием.
«Из-за ревности, упорства и настойчивости… Именно такие качества в детстве привели меня в спорт.
У меня есть прекрасная старшая сестра Светлана. Когда мы были маленькими, у меня всегда был перед глазами её пример. Прекрасно воспитана, красавица, одни пятёрки по учёбе. Да ещё и спортом занимается!
Я всегда старалась дотянуться до этого идеала, но я-то в детстве была полной противоположностью. Непослушная, взбалмошная, нетерпеливая. И гиперактивная. А мой провал в попытках быть похожей на сестру я всегда компенсировала тем, что у меня должно быть то, что есть у неё. Игрушки, одежда, плеер, коньки…
И с трёх лет я начала трясти маму: «Я тоже хочу заниматься фигурным катанием!». Но мама категорически отказывалась. Во-первых, одной фигуристки в доме было достаточно. Во-вторых, я была ещё маленькая. А в-третьих, мама задумывала отдать меня в другой спорт… Я очень хорошо плавала и обожала нырять. Когда мы ходили в бассейн «Лужники», к маме подходила тренер по прыжкам в воду и говорила: «Ну отдай её нам!». Но мама хотела подождать, пока я чуть-чуть подрасту. Но я-то ждать не могла! Мне нужно было НуВотПрямСейчас!
В четыре года я добилась своего. И вот это маленькое создание, одетое как на Северный полюс (пробовать вставать на лёд тогда можно было только на открытом катке), выходит на лёд. Я была вылитым колобком. Самое смешное, что таких маленьких размеров, как моя ножка, коньков не делали. Поэтому мама где-то нашла самые маленькие б/у конёчки и надевала мне их на три (!) толстых носка!
В общем, картина маслом. Я была упёртым ребёнком и потопала во всём этом на лёд. Встала, покатила и… упала. На спину. Ручки-ножки дергаются, а встать не могу! Как черепашка. Подъехала тренер, за шкирку меня подняла, толкнула, чтобы я катила дальше, и пошла к остальным детям. Проехав ещё полметра, Боброва снова оказалась на льду — и опять, и снова… Так прошла моя первая тренировка. Но самое удивительное, что я потом вновь захотела пойти! Вот так и осталась на льду на всю жизнь...» — написала Боброва на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Екатерины Бобровой в «Инстаграме».
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