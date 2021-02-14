Тутберидзе поздравила Татьяну Тарасову с днём рождения

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе поздравила мастера спорта СССР международного класса Татьяну Тарасову с днём рождения. Вчера, 13 февраля, Тарасовой исполнилось 74 года.
В «сториз» на своей странице в «Инстаграме» Этери разместила совместное с Тарасовой фото и написала: «Татьяна Анатольевна, с днём рождения!»
Татьяна Тарасова — дочь известного советского хоккейного тренера Анатолия Тарасова. В паре с Георгием Проскуриным она выиграла Универсиаду 1966 года. Двукратный призёр чемпионата СССР. На чемпионате мира 1965 года дуэт занял седьмое место. Их лучший результат на чемпионатах Европы — 4-е место в 1966 году. В 1967-м Тарасова начала заниматься тренерской работой и постановкой программ.
Её учениками, в частности, были Ирина Роднина и Александр Зайцев, Ирина Моисеева, Алексей Ягудин, Илья Кулик, Денис Тен, Наталья Бестемьянова, Марина Климова, Саша Коэн, Оксана Грищук, Андрей Букин, Евгений Платов, Мао Асада, Эван Лайсачек.
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