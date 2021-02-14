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Туктамышева совершила выстрел из пушки Петропавловской крепости

Туктамышева совершила выстрел из пушки Петропавловской крепости
Фигурное катание 0
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Чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании 24-летняя Елизавета Туктамышева произвела полуденный выстрел из пушки Петропавловской крепости в честь 125-летия со дня первого в истории чемпионата мира по фигурному катанию. Соответствующие фотографии были размещены на странице Федерации фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга в «Инстаграме».

Фотографии можно посмотреть на странице Федерации фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга в «Инстаграме».

«9 февраля исполнилось 125 лет со дня первого в истории чемпионата мира по фигурному катанию.

АНО ПФК «Ледовая планета» организовала полуденный выстрел на территории Петропавловской крепости с Нарышкина бастиона. В нём приняли участие чемпионка мира Елизавета Туктамышева и генеральный секретарь Федерации фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга Кирилл Лёвкин», — сообщается в описании к фото.

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