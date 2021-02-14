Навка в День святого Валентина показала нежные фотографии с Песковым

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка поздравила всех влюблённых с Днём святого Валентина, опубликовав на своей странице в “Инстаграме” подборку совместных фотографий с мужем, пресс-секретарём президента России Дмитрием Песковым.
“Мои дорогие, С Днём всех влюблённых! Без лишних слов с простым пожеланием. Пусть в вашем сердце и душе всегда живёт любовь! P.S. Нет причины не сказать любимым лишний раз: «Я тебя люблю». Спасибо за всё!” — написала Навка.
Фото можно посмотреть на странице Татьяны Навки в “Инстаграме”.
Песков — второй муж Навки. Пара познакомилась в 2010 году. Свадьба состоялась 1 августа 2015 года в Сочи. Супруги воспитывают шестилетнюю дочь надежду.
Старшей дочери Навки, Александре, от брака с тренером Александром Жулиным, 20 лет.
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