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Мишин: рассматриваю проект с Колядой на два сезона – этот и следующий

Мишин: рассматриваю проект с Колядой на два сезона – этот и следующий
Фигурное катание / Чемпионат мира 0
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Заслуженный тренер СССР Алексей Мишин рассказал о совместной работе с серебряным призёром Олимпиады-2018 в командных соревнованиях Михаилом Колядой.

Фигурист перешёл в группу Мишина в июне 2020 года, а до этого пропустил целый сезон из-за проблем со здоровьем.

“На данный момент я рассматриваю проект с Михаилом Колядой на два сезона – этот и следующий. И сейчас моя задача – внести небольшие коррективы в его прыжковую технику. По некоторым причинам он привык рано раскрываться в прыжках. За всю свою карьеру тренера, когда я брал спортсмена, я никогда не обещал медалей, просто обещал, что буду работать. Посмотрим, что из этого получится. Для меня это вызов. Могу сказать, что появление Коляды в моей группе в какой-то мере повысило мой интерес к тренировкам. Этот интерес омолодил меня», — приводит слова Мишина, которому 8 марта исполнится 80 лет, IFS Magazine.

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