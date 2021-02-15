Фигуристка покаталась по замёрзшему каналу в Амстердаме. Видео

В YouTube выложили видео, в котором показано, как голландская фигуристка Линден ван Беммел катается по замёрзшему каналу в Амстердаме. Каналы редко замерзают в столице Нидерландов.
«Обожаю, обожаю, обожаю кататься прямо перед своим домом! Спасибо всем за аплодисменты», — написала спортсменка в своём «твиттере».
Посмотреть видео можно в YouTube-канале Томаса Шлейпера.
Сотни километров каналов, более 1500 мостов и около 90 островов позволили Амстердаму получить титул «Северная Венеция». В городе имеется четыре основных канала: Сингел, Херенграхт, Кейзерсграхт и Принсенграхт. Сингел существовал с 1428 года как ров, проходивший по западной границе города, остальные три были прорыты в XVII веке, который называют золотым веком Нидерландов. Затем на них были сооружены жилые дома и многоэтажные склады. Эти каналы образуют четыре концентрических полукольца, опоясывающих город. Система амстердамских каналов причислена к памятникам Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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