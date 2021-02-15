Алексей Мишин рассказал, как пандемия COVID-19 повлияла на фигурное катание

Заслуженный тренер СССР Алексей Мишин, которому 8 марта исполнится 80 лет, рассказал, что рассматривает пандемию коронавируса и принесённые ею трудности не более чем момент в истории фигурного катания.



«Это как в известной советской песне: «Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь». Так и проходит жизнь – мгновение за мгновением. Я занимаюсь фигурным катанием 64 года, и за это время многое изменилось. И в фигурном катании тоже. На мой взгляд, ситуация с коронавирусом повлияла на спорт в меньшей степени, чем отмена обязательных фигур или введение новой системы судейства. Подобно этим событиям это толчок, похожий на землетрясение определённой силы по шкале Рихтера. Но это тоже пройдёт.



Возможно, другие тренеры жалуются, но я продолжаю работать, как и раньше. Мне интересно организовать тренировочный процесс в нестандартных и нетрадиционных условиях. Говорили, что спортсмены не смогут прыгать после карантина, но они начали прыгать на первой тренировке, а на 10-й тренировке работа вернулась в норму. Во всём нужно находить что-то положительное. Мы всё время куда-то бежим, как лошади с шорами на глазах. Ограничения и то, что нельзя было подготовиться к сезону в привычном ритме, позволили фигуристам задуматься, снять шоры и осмотреться.

И теперь, когда я смотрю на программы и идеи, которые придумали тренеры — не только в моей группе, но и в других, — прихожу к выводу, что этот перерыв позволил тренерам и фигуристам взглянуть на многие вещи по-новому», — приводит слова Мишина IFS Magazine.