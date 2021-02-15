Мишин: Туктамышева — путеводная звезда для многих девушек, которые уже не дети

Заслуженный тренер СССР Алексей Мишин рассказал, что из своих учеников особенно гордится Елизаветой Туктамышевой, которая похожа на него самого – движется вперёд, несмотря ни на что.
«Мы должны сказать спасибо Лизе. Сейчас она значимая личность в мире фигурного катания. Она является путеводной звездой для многих девушек, которые оставили позади детство, стали девушками и хотят продолжать кататься. Она пример для тех, кто хорошо катается, но уже не является ребёнком», — приводит слова Мишина IFS Magazine.
Во время перерыва, связанного с пандемией коронавируса, Мишин поддержал идею Туктамышевой поставить произвольную программу в прямом эфире «Инстаграма» на глазах у поклонников. Хореографом номера «Хроники заводной птицы» стал балетмейстер Юрий Смекалов.
«Значение Юрия в мире балета и драматического искусства выходит далеко за рамки его статуса артиста балета и солиста Мариинского театра и театра Эйфмана. Проект по созданию программы с Лизой с участием зрителей удался. Я также помогал американскому фигуристу поставить программу онлайн. Эта форма работы очень интересна, продуктивна и полезна, и поскольку фигуристы и хореографы настолько профессиональны, они могут так работать. Текущая ситуация подтолкнула развитие онлайн-хореографии и тренировок и, таким образом, расширила возможности для тренеров и хореографов», — сказал Мишин.
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