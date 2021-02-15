Стартовала продажа билетов на финал Кубка России по фигурному катанию, который пройдёт в Москве на арене «Мегаспорт» 27 и 28 февраля. Соревнования являются одним из этапов отбора в национальную команду для участия в чемпионате мира – 2021 в Стокгольме (Швеция).
Билеты на короткие программы (27 февраля) можно приобрести по цене от 800 до 2500 рублей. Стоимость билетов на второй день турнира, когда фигуристы покажут произвольные программы, выше – от 1000 до 3000 рублей.
Напомним, что по итогам чемпионата России в Челябинске путёвки на чемпионат мира получили только обладатели золотых медалей. В одиночном катании это Анна Щербакова и Михаил Коляда, у танцевальных дуэтов – Александра Степанова и Иван Букин, у спортивных пар – Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Остальные квоты будут заполнены по итогам финала Кубка России.
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